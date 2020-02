“Una partita per Tore” domenica 9 febbraio a Villa Rosa

MARTINSICURO – “Una partita per Tore”. È questo il nome scelto per il torneo amichevole di calcio A5, organizzato in memoria di Salvatore D’Ardia, il ragazzo tragicamente venuto a mancare lo scorso luglio, durante una partita. Il memorial si disputerà la prossima domenica 9 febbraio, a partire dalle ore 14:00 presso il centro sportivo Oasi Club di Villa Rosa.

A fronteggiarsi, 8 squadre composte da 60 amici, compagni di squadra e colleghi di “Tore”. Tutti i giocatori indosseranno la casacca col numero 9, che era quello con cui Salvatore scendeva in campo. Il torneo è stato organizzato dagli amici Gianmarco Ilardi e Dario Castaldo, dopo che si sono consultati con la famiglia. Hanno deciso di commemorarlo attraverso una manifestazione sportiva, anche per ricordare la sua grande passione, il calcio. A fianco a questa, coltivava anche quella per le motociclette e per questo saranno presenti anche i membri di “Fratelli Bikers Giulianova – Sasà 87”, un gruppo che riunisce appassionati delle due ruote, del quale Salvatore faceva parte, che dopo la tragedia è stato intitolato a lui.

Ragazzo molto noto e amato a Martinsicuro, Salvatore ha praticato per tanti anni sport ed ha giocato in diverse squadre del territorio. La fatalità ha voluto che proprio su un campo da gioco, mentre faceva una delle cose che preferiva fare, perdesse improvvisamente la vita.

Appuntamento dunque domenica 9 febbraio alle 14:00 al centro sportivo Oasi Club di Villa Rosa per “Una partita per Tore”. Sono tutti invitati a partecipare.