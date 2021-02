Covid-19, a Monteprandone sospese lezioni alla scuola di Via Borgo da Monte

MONTEPRANDONE – In accordo con la Dirigente Scolastica, sentito il Dipartimento di Prevenzione dell’Asur Marche Area Vasta n. 5, il sindaco Sergio Loggi con ordinanza ha disposto la sospensione delle lezioni per la scuola dell’infanzia e primaria di via Borgo da Monte a Monteprandone.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto sono stati rilevati tre casi di positività tra gli alunni: due nella scuola primaria e uno nella scuola dell’infanzia.

Gli alunni delle classi interessate e il personale scolastico docente e non docente sono subito stati posti in quarantena.

Dato che molti dei docenti attualmente in quarantena sonno assegnati anche alle altre classi presenti nel plesso, la scuola ha comunicato al Comune che non è possibile garantire il servizio scolastico in presenza.

Pertanto dal 1° al 10 marzo sono sospese le lezioni in presenza e sarà attivata la didattica a distanza.

Prima del rientro a scuola, previsto per l’11 marzo, il Comune di Monteprandone provvederà tramite una ditta specializzata alle operazioni di sanificazione di tutto il plesso scolastico. L’Asur Av5 attiverà lo screening con tamponi sui bambini e sul personale docente e non docente.