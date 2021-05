Spaccio all’Hotel House, la GdF arresta un ricercato a livello europeo

CESENA – Uno stoico e storico Matelica espugna l’Orogel Stadium Dino Manuzzi La Fiorita di Cesena dopo cento minuti intensi e al cardiopalmo.

In doppio vantaggio fino a tre quarti di gara i biancorossi hanno subìto la rete del pareggio di Ardizzone al quinto minuto di recupero.

Sembrava tutto finito quando pochi secondi dopo Balestrero, con un incursione sulla sinistra, perforava la difesa romagnola e infilava il portiere avversario proprio sul suo palo.

Per il “miracoloso” Matelica si aprono le porte del terzo turno.

CAMPIONATO SERIE C, GIRONE “B”

II° TURNO PLAY-OFF

CESENA – MATELICA 2-3

CESENA (4-3-3): 33 Nardi; 16 Favale, 27 Gonnelli, 13 Ricci, 15 Ciofi (13’ st 10 Russini, 26’ st Sorrentino) 5 Steffè (37’ st Peterman), 4 Di Gennaro, 32 Capellini (13’ st 17 Ardizzone) ; 7 Zecca (37’ st 6 Zappella), 9 Caturano, 20 Bortolussi. A disposizione: 22 Benedettini, 36 Fabbri, 11 Munari, 18 Collocolo, 19 Nanni, 34 Lepri. Allenatore William Viali.

MATELICA (4-3-3): 28 Vitali; 14 Tofanari, 4 De Santis, 18 Magri, 3 Di Renzo; 19 Calcagni (26’ st 5 Bordo), 8 Pizzutelli (26’ st 30 Mbaye), 11 Balestrero; 7 Volpicelli (26’ st 29 Alberti) , 17 Moretti, 10 Leonetti. A disposizione: 1 Cardinali, 22 Martorel, 2 Fracassini, 6 Barbarossa, 16 Baraboglia, 21 Peroni, 23 Franchi, 24 Seminara, 27 Maurizii. Allenatore Gianluca Colavitto.

ARBITRO: Sig. Daniele Rutella della sezione di Enna.

ASSISTENTI: Sig. ri Rosario Caso della sezione di Nocera Inferiore e Mirco Carpi Melchiorre della sezione di Orvieto.

QUARTO UOMO: Sig. Alessandro Di Graci della sezione di Como.

RETI: 37’ pt Magri, 6’ st Calcagni, 24’ st Di Gennaro, 50’ st Ardizzone, 53’ st Balestrero.

NOTE: gara a porte chiuse; ospiti in divisa biancorossa, pantaloncini e calzettoni rossi e portiere verde; locali in divisa bianconera, pantaloncini neri e calzettoni bianchi e portiere giallo; corner 7-6; espulso al 43’ st Favale; ammoniti Mister Colavitto, Ardizzone, De Santis, Leonetti e Gonnelli; recupero 2’ pt, 7’ st.

Il Matelica espugna l’Orogel Stadium, supera il turno battendo il Cesena e vola nella fase nazionale dei play off in programma domenica prossima.

Gara intensa e spettacolare, emozionante e al cardiopalmo fino all’ultimo secondo tra due formazioni giunte rispettivamente al settimo e all’ottavo posto della graduatoria finale, che hanno approcciato con moduli e atteggiamenti speculari. Nel primo turno, il Matelica aveva superato nel derby marchigiano la Samb, mentre il Cesena il Mantova, prima di aspettare il colpaccio della Virtus Verona in casa della blasonata Triestina di tre giorni fa. Out Borrelli, Longo, Capanni, Maddaloni e Tonetto, deciso a non ripetere l’approccio soft avuto con i virgiliani, mister Viali si affidava in attacco alla premiata ditta Zecca – Caturano – Bortolussi, affidando le chiavi del centrocampo alla qualità di Di Gennaro. Pochi i correttivi operati al proprio undici da mister Colavitto: Magri confermato al posto dell’acciaccato Zigrossi al centro della difesa e Pizzutelli per Bordo in mediana unico cambio rispetto a dieci giorni fa.

Prima frazione arrembante da parte degli ospiti che non possono essere attendisti, dunque si ritrovano il pallino del gioco saldamente nelle mani con i padroni di casa ad agire di rimessa. La qualità degli avanti locali tiene in apprensione la retroguardia biancorossa quando chiamata in causa, ma è il Matelica a passare meritatamente in vantaggio al 37’ pt con la testa di Magri che svetta da calcio d’angolo. I ragazzi di Colavitto sfiorano il bis con l’esterno della rete beccato di Calcagni, ma è il Cesena ad andare vicinissimo al pari in pieno recupero. De Santis stende Caturano, dal dischetto si presenta Bortolussi. Vitali sventa e manda le squadre al riposo.

Nella ripresa, il Cesena incassa ancora, con il Matelica a trovare nuovamente il gol con la sassata dal limite di Calcagni, al secondo centro nei playoff. Mister Viali getta nella mischia Russini e Ardizzone per rivitalizzare l’inerzia del match. La mossa porta frutto visto che il Cavalluccio accorcia con Di Gennaro imbeccato in area da Bortolussi. Al 26’ st risponde con un triplo cambio Colvavitto: entrano Bordo, Mbaye e Alberti per ritrovare equilibrio e contrastare il ritorno dei padroni di casa nel finale. Il Cesena attacca a testa bassa ma al 43’ st, dopo essere rimasto in 10 per l’espulsione di Favale, con Di Gennaro rischia un clamoroso pari in due frangenti su cui si superano prima Vitali poi Tofanari. I padroni di casa trovano con Ardizzone la rete che sembrava chiudere il match quasi al fotofinish, ma una invenzione di Balestrero allo scadere del recupero regala al Matelica il prosieguo di un sogno.

La cronaca

Prima frazione

1’ pt Matelica subito in avanti guadagna il primo corner con Leonetti

7’ pt Zecca per Caturano para Vitali

12’ pt punizione di Pizzutelli, Nardi blocca la sfera poi rimane a terra infortunata

18’ pt Moretti taglia per Leonetti, Nardi salva ancora

23’ pt doppia occasione per Volpicelli, con il numero 7 biancorosso che due volte calcia alto

29’ pt sugli sviluppi di un corner Moretti di testa centra il palo

32’ pt De Santis salva su Caturano imbeccato da Zecca

35’ pt Gonnelli stende Moretti e becca un cartellino giallo

37’ pt GOL!! Dal calcio d’angolo svetta la testa di Magri per il vantaggio Matelica

39’ pt esterno della rete per Calcagni

46’ pt rigore per il Cesena, fallo di De Santis su Caturano

48’ pt Vitali neutralizza Bortolussi

Seconda frazione

6’ st GOL!! Raddoppia Calcagni dal limite

8’ st Magri salva in angolo ma sfiora l’autorete

24’ st GOL!! Accorcia il Cesena con Di Gennaro

43’ st espulso Favale

45’ st Vitali e Tofanari salvano su Di Gennaro

50’ st GOL!! Ardizzone riequilibra l’incontro

53’ st GOL!! Balestrero firma il blitz

