Monteprandone, disinfestazione su tutto il territorio comunale

CAMPOTOSTO(AQ):Un incidente frontale tra moto dove sono coinvolti Il più grave è un marchigiano, U.D.F., 38 anni, originario di San Benedetto del Tronto della provincia di Ascoli Piceno e A.P. 52enne romano.Lo scontro è avvenuto ieri sulla strada Regionale 80 di Campotosto,U.D.F. è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila in condizioni gravi. A.P. di Roma in condizioni meno gravi è stato trasportato all’ospedale del capoluogo con traumi e contusioni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11,30 al “curvone” per il bivio di Campotosto.