Uxoricidio a Fano, convalidato il fermo per il marito: erano scappati dall’Ucraina

Resta in carcere Moustafa Alashri, l’uomo accusato uxoricidio: avrebbe ucciso la giovane moglie Anastasiia a Fano ed abbandonato il suo corpo nelle campagne. Fermato a Bologna, avrebbe fatto alcune ammissioni.

PESARO – Confermata la custodia cautelare per Moustafa Alashri, rifugiato di 42 anni con la doppia nazionalità ucraina ed egiziana. Insieme alla giovane moglie, Anastasiia di appena 23 anni, è arrivato in Italia da Kiev, lo scorso marzo. L’uomo è accusato di uxoricidio: i due si sono sistemati prima a Pesaro e poi a Fano e in questa località il marito avrebbe ucciso la moglie a coltellate, per poi occultarne il corpo nelle campagne e tentare la fuga verso nord.

Il movente sarebbe stata la mancata accettazione da parte dell’uomo della fine della loro relazione. La ragazza infatti aveva deciso di separarsi e pochi giorni prima lo aveva denunciato. Poi il raptus, le coltellate, il cadavere nascosto in un valigia e abbandonato nei campi, la fuga verso nord e il fermo a Bologna. Sarebbe stato lo stesso indagato ad aver fornito alcuni dettagli agli inquirenti. Non una confessione, ma solo alcune ammissioni, come ad esempio il litigio con la giovane moglie. Dopo l’interrogatorio il giudice ha confermato il fermo e la custodia cautelare in carcere.

La ragazza, che aveva cominciato a lavorare in un’osteria come cameriera, viene descritta da chi l’ha conosciuta come mite, dolce e gentile. Insieme al marito e al figlio di soli due anni, ha lasciato il suo Paese martoriato dalla guerra per trovare rifugio in Italia. Il bambino è stato affidato ai servizi sociali del comune, che avrebbero avviato le pratiche per trovare i suoi parenti.