FERMO – Armi detenute illegalmente, oppure smarrite senza darne comunicazione alle forze dell’ordine. Per questi motivi sono state denunciate due persone a Torre San Patrizio e Petritoli, dove un ragazzo è stato trovato in possesso di un tirapugni e dove un uomo non aveva segnalato alle forze dell’ordine la scomparsa di una pistola, regolarmente detenuta, che risulta smarrita.

A Torre San Patrizio i militi d Sant’Elpidio a Mare hanno fermato per un controllo un giovane pregiudicato del luogo. In seguito alla perquisizione personale, è saltata fuori l’arma da urto illegalmente detenuta, che è stata subito sequestrata. Il giovane, poco più che ventenne, è stato denunciato per porto abusivo di arma.

A Petritoli invece, i carabinieri della stazione locale hanno eseguito un controllo sulle armi regolarmente detenute nella propria abitazione da un uomo originario di Amandola. In seguito all’ispezione è emerso che una delle armi conservate dall’uomo mancava all’appello. Si tratta di una pistola rivoltella della quale non è stata denunciato né il furto, né lo smarrimento. L’uomo è stato denunciato e le altre armi in suo possesso sono state ritirate cautelativamente.