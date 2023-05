Conferenza “Lo sviluppo urbanistico-edilizio di Jesi nel XVI secolo”

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale presentano i dati dell’attività operativa relativa all’anno 2022: migliaia i reperti antiquariali, archivistici, librari, archeologici e paleontologici recuperati dai militari, tra cui una collezione di epigrafi romani.

ANCONA – Come in Abruzzo, anche nelle Marche il 2022 del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, il cui Comando si trova ad Ancona, è stato un anno intenso. L’attività dei militari, svolta in collaborazione con le Stazioni dell’Arma del territorio, non è stato orientato soltanto verso il recupero di reperti sottratti, ma anche verso l’attività repressiva, che ha permesso di debellare un sodalizio criminoso ritenuto responsabile di scavi non autorizzati e furto di beni archeologici.

Le epigrafie recuperate a Fano.

Il recupero più importante è stato quello di nove epigrafie provenienti dalla zona di Roma, trovate nell’abitazione privata di un cittadino di Fano. La collezione archeologica è stata riconsegnata al Parco Archeologia di Ostia Antica, da dove era scomparsa nel 1940.

Tra le province di Macerata e Ancona, più precisamente a Castelraimondo, Gagliole, Cerreto D’Esi, Fabriano e Spello, i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Ancona nel 2022 hanno sgominato una banda di cosiddetti tombaroli, in seguito all’operazione “Ammoniti”. In seguito alle indagini, sono stati sequestrati 30 mila reperti paleontologici, mille archeologici ed altri reperti librari. Su due musei privati, che ospitavano beni di natura illegale, sono stati apposti i sigilli. Nove persone sono state denunciate e dovranno rispondere di scavi archeologici non autorizzati, furto e riciclaggio di beni archeologici e paleontologici.

In tutto sono state controllati 78 arre archeologiche, 132 paesaggistiche, 140 esercizi antiquariali e 28 mercati e fiere. I beni antiquariali, librari e archivistici ammontano a 461, quelli archeologici a 2267 e quelli paleontologici superano i 32 mila. Nelle Marche si è registrato pertanto un aumento dei furti di beni culturali nel 2022.