Salvatore Parolisi, condannato in via definitiva per il femminicidio di Melania Rea, ha concesso un’intervista a Chi l’ha visto, nella quale sostenuto ancora una volta la propria innocenza. Rabbia dei parenti della donna uccisa.

«La verità è quella dei processi». I parenti di Melania Rea, la donna uccisa nell’aprile del 2011, protestano contro il ritorno in televisione di Salvatore Parolisi, condannato in terzo grado per il femminicidio, durante un permesso premio. L’ex militare ha scontato 12 dei 20 anni di reclusione ai quali è stato condannato in via definitiva. Ha dunque trascorso più della metà della sua pena, nel carcere di Bollate in Lombardia.

«Mi hanno dato 12 ore di permesso dopo 12 anni» uno dei passaggi dell’intervista di Parolisi nel giorno del suo primo permesso premio, andata in onda ieri sera su Chi l’ha visto. Ha ribadito ancora una volta di non essere lui l’assassino di Melania Rea, ma ha ammesso di aver ripetutamente tradito la donna. Ha anche spiegato che se riuscisse a trovare un lavoro potrebbe ottenere maggiori permessi, ma ha aggiunto: «chi me lo dà un lavoro? Quando sentono il mio nome e cognome, scappano, fanno il deserto».

Nel frattempo i genitori di Melania Rea hanno manifestato il proprio disappunto per l’intervista a Salvatore Paolisi nel giorno in cui ha ottenuto un permesso premio e continuano a chiedere che non ottenga alcun sconto di pena. Prima che l’intervista venisse mandata in onda Michele Rea, fratello della donna uccisa, ha commentato: «ripeterà che è innocente, che non ha ucciso. Ma niente potrà cancellare quello che ha fatto. Può dire quello che vuole, ma ci sono tre sentenze, tre gradi di giudizio, che stabiliscono che lui ha ucciso mia sorella lasciandola agonizzante, colpendola mentre la figlioletta era in macchina».

Melania Rea venne ritrovata priva di vita il 20 aprile 2011 nel boschetto delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, due giorni che era stata segnalata la sua scomparsa due giorni prima a Colle San Marco, in provincia di Ascoli Piceno, grazie ad una segnalazione rimasta anonima. La donna è stata colpita con 35 coltellate, alcune delle quali inferte post mortem al fine di depistare le indagini, come ad esempio alcune ritrovate a forma di svastica.