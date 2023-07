Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha fatto visita nelle Marche per fare il punto sulla situazione dopo le alluvioni dei mesi scorsi ed ha affrontato anche la questione degli sfollati dopo il sisma: «abbiamo norme dei decenni passati, che non possiamo cancella re con un colpo di spugna: necessario un processo condiviso da governo e Parlamento».

ANCONA – Prima a Senigallia e poi a Pesaro. Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ieri, giovedì 13 luglio, ha compiuto una doppia visita nelle Marche, per fare il punto della situazione dopo le alluvioni del settembre e del maggio scorsi. Il ministro ha anche affrontato la questione degli sfollati dal sisma: «Ormai non è una competenza della protezione civile nazionale, ma stiamo verificando area per area quali sono le condizioni nelle quali la comunità che ha dovuto subire lo sfollamento possa essere restituita alla sua normalità».

Nello Musmeci ha incontrato prima i sindaci della valle del Misa, colpita da esondazioni ed alluvioni dieci mesi fa, e poi quelli dei territori allagatisi a maggio. Da più parti, una richiesta comune: agevolare le operazioni di pulizia dei fiumi, anche elaborando nuove norme ambientali se necessario.

Non è così semplice però a detta del ministro: «Proprio stamane valutavamo la necessità di rivedere alcune norme soprattutto legate ad autorizzazioni ambientali. Un fiume non può restare invaso dalle sterpaglie, dagli arbusti, dai fanghi e dai detriti. Il letto di un fiume deve essere sempre libero per saper ricevere l’acqua quando arriverà. Non sappiamo quando, ma arriverà e quando arriva, o trova l’alveo libero, altrimenti si fa strada da sola e fa danno. Ecco perché la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere assicurata dagli enti locali con una particolare attenzione, soprattutto in queste aree che hanno dimostrato di essere particolarmente fragili. In dieci anni le Marche hanno dovuto subire la scossa sismica e l’alluvione e debbo dire che è un territorio particolarmente esposto sul quale è puntata l’attenzione del governo nazionale e della protezione civile in modo particolare. Bisognerà modificare alcune norme, bisognerà neutralizzare alcune posizioni improntate a fondamentalismo ambientalista. Significa inoltre che bisogna mettere il diritto alla sicurezza e quindi il diritto alla vita come priorità assoluta rispetto ad ogni altro obiettivo».

Musumeci nella sua visita nelle Marche ha affrontato anche il problema degli sfollati dal sisma del 2016. Anche in questo caso, la sburocratizzazione delle pratiche non appare particolarmente agevole: «Per gli sfollati del sisma stiamo lavorando. Ormai non è una competenza della protezione civile nazionale, ma stiamo verificando area per area quali sono le condizioni nelle quali la comunità che ha dovuto subire lo sfollamento possa essere restituita alla sua normalità. Abbiamo a che fare con norme che nei decenni passati, nonostante abbiano determinato un freno alle celeri azioni ricostruttive, rimangono ancora vigenti. Non possiamo cancellarle con un colpo di spugna, ma serve un processo graduale che parte dal Governo, ma che deve essere condiviso dal Parlamento».