Depositate le liste dei candidati alle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo

La sfilata di carri allegorici per il Carnevale 2024 ha registrato ottime presenze nella tappa a Villa Rosa. Per martedì grasso, la festa si sposta a Martinsicuro.

TERAMO – Musica, coriandoli, maschere e soprattutto tante persone ieri, domenica 11 febbraio, a Villa Rosa per la festa di Carnevale 2024. I carri allegorici a tema (dal Moulin Rouge al Festival di Sanremo, passando per Shrek) hanno sfilato lungo via Filzi per la gioia dei tanti bambini presenti e delle loro famiglie.

La festa si sposta a Martinsicuro per il martedì grasso. Domani, martedì 13 febbraio, i carri allegorici sfileranno in piazza Cavour e in via Aldo Moro.