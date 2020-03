La musica non si ferma, i primi concerti in streaming

La musica non si ferma! Dopo la cancellazione di tutti i tour per l’emergenza Coronavirus, alcuni artisti stanno trovando strade alternative per restare in contatto con i fan, per presentare i loro album o semplicemente per far trascorrere dei momenti più leggeri e spensierati al loro pubblico. E’ stata la cantante Francesca Michielin, dopo aver dovuto annullare il concerto di febbraio al Serraglio di Milano, a sperimentare per prima una diretta in streaming per presentare Riserva Naturale, brano del nuovo album Feat, insieme ai Coma_ Cose.

I Tiromancino invece qualche giorno fa, l’8 marzo, hanno tenuto il primo vero e proprio concerto in diretta sulla loro pagina Facebook e Instagram ricordando sempre l’importanza di adottare tutte le misure di sicurezza indicate. “Il concerto in diretta di ieri è stato il primo in assoluto in Italia. Abbiamo dato il via a qualcosa di nuovo! Speriamo ce ne siano sempre di più in questo periodo. Lanciamo l’appello!” Così commentava il giorno dopo sulla sua pagina ufficiale il frontman del gruppo, Federico Zampaglione.

Ieri anche Francesco Gabbani, reduce dal successo di Sanremo con la sua Viceversa, ha deciso di raggiungere il suo pubblico direttamente da casa sua per un #Viceversa Live “Casalingo”, presentando il suo album al pubblico. L’artista inoltre si è unito all’iniziativa promossa dai Ferragnez ( Chiara Ferragni e Fedez) per raccogliere fondi da destinare alla terapia intensiva degli ospedali. Un crowdfunding, a cui anche la stessa coppia ha partecipato per prima donando una considerevole somma, il cui ricavato sarà devoluto all’Ospedale San Raffaele di Milano.



Coronavirus. Rafforziamo la terapia intensiva, date il vostro contributo cliccando qui: https://www.gofundme.com/f/coronavirus-…