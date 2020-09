Referendum costituzionale: ragioni e posizioni dei politici

Manca poco al referendum costituzionale. Domenica prossima, 20 settembre, si apriranno le urne e gli italiani saranno chiamati a esprimere la loro scelta. Tra un semplice sì o no. Aderire o meno alla riforma pentastellata, che ha come obiettivo primario quello di tagliare i parlamentari, riducendo i senatori da 315 a 200 e i deputati da 630 a 400. Durante queste settimane i rappresentati di diverse forze politiche hanno parlato della questione, prendendo posizione, spiegando le loro convinzioni all’elettorato italiano. Tra i leader politici contrari alla riforma c’è Emma Bonino di +Europa. La senatrice ha dichiarato: <<sono contraria a una riforma fatta in questo modo. É come se un coinquilino del primo piano togliesse la trave portante senza occuparsi della stabilità complessiva del caseggiato. In una democrazia parlamentare non si può procedere così. Il taglio non è una riforma. È semplicemente il segno della presa del potere da parte di una casta populista che oltraggia il parlamento e vorrebbe sostituire la democrazia rappresentativa con il televoto su Rousseau>>.

Altro sostenitore delle ragioni del no è Antonio Palmieri, deputato di Forza Italia. <<Il taglio da solo non è una riforma. Nei due tentativi precedenti, la riforma Berlusconi del 2005 e quella di Renzi nel 2016, il taglio dei parlamentari era la ciliegina sulla torta della riforma della seconda parte della Costituzione: fine del bicameralismo perfetto, riforma delle competenze divise tra Stato e Regioni, elezione del Presidente della Repubblica, poteri del premier – afferma Palmieri. Così invece crea nuovi problemi di funzionamento del Parlamento perché non cambia né l’architettura parlamentare né i processi. I 200 senatori avranno troppe cose da fare e saranno troppo pochi per farle. Inoltre, avere il 36% di parlamentari in meno diminuirà la possibilità di un rapporto parlamentare/cittadino. Intere regioni non avranno senatori di opposizione. Il tutto per un risparmio di 95 centesimi l’anno a testa: una tazzina di caffè>>. Palmieri così come gran parte di Forza Italia voterà per il no. Berlusconi ha però lasciato libertà di scelta, e per questo ci sono alcuni rappresentati “dissidenti” che voteranno controcorrente, tra questi l’ex ministra dell’istruzione Mariastella Gelmini e Mara Carfagna.

A votare sì al referendum costituzionale, invece, sarà certamente l’onorevole Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Il deputato grillino ha fotografato la situazione antecedente alla richiesta del referendum, quando il 98% dei votanti approvava la proposta di legge, ora sottoposta al giudizio popolare. <<Questo presunto crescente fronte del no si sta attrezzando con personaggi politici di vecchio rango, che in qualche modo fanno riemergere gli spettri di una politica che non vuol cambiare. Questo è un messaggio diretto ai cittadini da parte di chi vuol mantenere il proprio status, e credo anzi ci avvantaggi ancora di più>>. Crippa afferma inoltre che il taglio non costituirà un limite alla rappresentatività delle singole regioni: <<Sono convinto che ormai ci sia un modo di fare politica completamente diverso da quello che all’epoca riteneva necessario attribuire una proporzionalità rispetto al numero degli abitanti. Le modalità di fare comizi, i mezzi di comunicazione, i modi di avvicinare i cittadini alla politica sono cambiati e avvengono grazie a nuovi canali. Noi siamo parlamentari della nazione. Certo abbiamo un rapporto col territorio, perché i collegi sono rappresentazioni territoriali, ma non dimentichiamo che spesso veniamo chiamati in causa per questioni tipicamente regionali e quindi attribuibili alle funzioni dei consiglieri>>.

Come il capogruppo alla Camera dei Deputati, tutto il M5S è schierato a favore della riforma costituzionale da loro proposta. Il Ministro degli Esteri, il grillino Luigi di Maio scrive su Facebook: <<Qualcuno chiama il referendum del 20 e 21 settembre il referendum dell’antipolitica. Secondo loro tagliare 345 parlamentari per tornare ai valori di tutti i Paesi normali è antipolitica. E allora come li definiscono gli assenteisti, i trasformisti, o quelli che frequentano il Parlamento una volta al mese ricevendo stipendi da 15mila euro, quelli con una, due o anche tre pensioni d’oro, quelli che considerano il vitalizio un diritto…>>

Anche il segretario del PD, nonché presidente della Regione Lazio, Zingaretti, è propenso al sì così come gran parte del suo partito. Assieme a lui i favorevoli sono: Pier Luigi Bersani (Articolo Uno), Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia). A non essere invece per nulla convinto della riforma è Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che va contro questo progetto, ritenendolo incompleto. Altri personaggi politici contrari sono: Romano Prodi, Renato Brunetta (Forza Italia), Simone Baldelli (Forza Italia), Lucio Malan (Forza Italia), Claudio Borghi (Lega), Pier Ferdinando Casini (Centristi per l’Europa), Laura Boldrini (PD), Vincenzo de Luca (PD), Giorgio Gori (PD), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana).