Crisi del cinema. Le sale chiudono ma i film escono online

Il mondo della cinematografia cambia forma. Con le sale chiuse a causa della pandemia ha dovuto correre ai ripari, reinventarsi, plasmarsi a seconda delle esigenze del mercato, cercando di attutire il più possibile colpi e perdite. Una delle vie più battute è stata l’uscita delle pellicole nelle sale virtuali. Netflix e Disney, su tutti, hanno anticipato i tempi venendo incontro alle necessità dell’industria cinematografica. Lo spettacolo deve pur continuare e per questo l’azienda che sforna i cartoni animati più amati al mondo ha deciso di far sbarcare i propri prodotti sulla piattaforma online Disney +. Mulan ne è un chiaro esempio. Uscito a Settembre, il film da 200 milioni di dollari, tratto dal celebre cartone del 1998, a questo giro non ha sbancato i botteghini bensì gli abbonamenti degli amanti Disney. Il film è stato rilasciato in premier access al prezzo di 29.99 dollari, che tradotti nella nostra moneta diventano 21.99 euro. Un prezzo aggiuntivo da pagare oltre alla fee mensile o annuale. Il CEO, Bob Chapek, non ha voluto rivelare l’incasso ottenuto fino ad oggi, ma ha dichiarato che i riscontri sono stati positivi. Tuttavia la strategia premier access sembrerà non avere un seguito, almeno nel breve termine. Infatti l’altro cartone animato in uscita fra poco, Soul, non seguirà la stessa procedura e verrà reso disponibile senza alcun costo aggiuntivo.

Cambiando genere e passando dall’animazione a film più impegnati, la storia non cambia di una virgola. La vita davanti a sé, l’annunciato capolavoro di Sophia Loren e il figlio Edoardo Ponti, è uscito su Netflix. Il colosso americano si trasforma in cinema a tutti gli effetti, aggiudicandosi il rilascio di una film acclamato dalla critica. Si pensa, infatti, che questo prodotto della cinepresa sarà candidato agli Oscar e con esso la sua protagonista, Sophia Loren. L’attrice simbolo del cinema italiano veste i panni di Madame Rose, una ex prostituta e anziana donna ebrea sopravvissuta all’olocausto, che trascorre le proprie giornate prendendosi cura di bambini in difficoltà, nella splendida cornice della città di Bari.

L’amarezza per l’impossibilità di portare il pubblico davanti al grande schermo è comunque tanta. Ma al momento l’industria del grande cinema sembra essere con le spalle al muro, condannata a proporsi sul mercato digitale o a rinviare le date di uscita in sala. Sono tanti i film che sono stati rimandati al 2021 o peggio a data da destinarsi. Avatar, Top Gun, A Quiet Place 2, Dune, Matrix 4, Mission Impossible 7, No Time To Die, Maverik, Westside Story sono solo alcuni dei film più acclamati dal pubblico, previsti per quest’anno e destinati a slittare al prossimo. Hanno avuto una sorte peggiore The Flash, Batman, Jurassic World: Dominion, rimandati al 2022.

Nel frattempo c’è chi punta il dito contro le piattaforme streaming. Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984 (il cui debutto è stato rinviato al 25 dicembre), si è dichiarata contraria alle nuove modalità di uscita dei film. Secondo lei, infatti, il pubblico perderebbe l’esperienza del grande schermo. Inoltre, secondo gli analisti del settore non sarebbe saggio far uscire nuove pellicole fino a quando non sarà possibile andare nuovamente al cinema in città chiave come New York e Los Angeles, dove le sale ancora rimangono chiuse e gli incassi sarebbero potenzialmente molto alti.