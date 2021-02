Iniziati in Via Spiagge, di Monteprandone, i lavori di messa in sicurezza

MONTEPRANDONE – Sopralluogo del sindaco Sergio Loggi e dell’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli, questa mattina lunedì 22 febbraio, in via Spiagge, dove sono partiti i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità.

Nello specifico nel tratto interessato verranno demoliti i manufatti danneggiati e realizzate opere di contenimento della scarpata. Sarà anche ripristinata la carreggiata stradale mediante demolizione e rifacimento della fondazione stradale e la successiva pavimentazione in asfalto.

La progettazione è stata affidata – continua il comunicato del Comune – allo Studio Tecnico d’Ingegneria dell’ing. Quintilio Siquini, i lavori sono realizzati dalla ditta Elettro Stella srl di Monsampolo del Tronto e finanziati con fondi regionali per l’emergenza neve 2017.

Lo scorso ottenuto, infatti, il Comune di Monteprandone aveva ottenuto 295.000 euro, di cui 215.000 euro per via Spiagge e 80.000 per via Montetinello, lavori già partiti lunedì scorso.

Fino alla fine dei lavori, la circolazione in via Spiagge, nel tratto interessato dal cantiere, sarà regolata a senso unico alternato, come previsto con ordinanza della Polizia Locale.