Monteprandone, minuto di silenzio per la Giornata in memoria delle vittime del Covid19

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata intensa quella di ieri, mercoledì 17 marzo, per i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto. Intorno alle 13, in zona Agraria, si sarebbe verificato un principio di incendio in uno scantinato. Nel pomeriggio, in zona Torrione, altro principio di incendio che questa volta ha interessato il balcone di un’abitazione. Nessuna grave conseguenza è stata registrata.