Grottammare: 80enne trovato in casa senza vita

MARCHE – Creavano e commercializzavano falsi crediti per beneficiare delle misure di sostegno concesse dal Governo Italiano durante la fase più acuta della pandemia.

Una vera è propria organizzazione criminale operante in diverse regioni d’Italia è stata scoperta grazie al lavoro dei Finanzieri del Comando provinciale di Rimini, con il supporto di 44 reparti territorialmente competenti, nonché del supporto tecnico dello Scico e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche.

In queste ore i militari stanno dando esecuzione ad un provvedimento del GIP del Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 35 misure cautelari personali, di cui 8 in carcere, 4 ai domiciliari, e le altre interdittive all’esercizio dell’attività d’impresa o libero professionale. Sono 78 in totale le persone indagate, molte delle quali autonomi professionisti.

L’ORGANIZZAZIONE

Il sodalizio era composto, secondo l’ipotesi degli inquirenti, da un nucleo principale di 12 persone, tra commercialisti e imprenditori, con la collaborazione di almeno 22 prestanome.

L’indagine della Guardia di Finanza era partita in estate in seguito ad un esame della documentazione relativa ad una presunta “cessione di crediti d’imposta” da parte di un ‘impresa in stato fallimentare. L’analisi sull’origine dei crediti ha consentito agli investigatori di venire a capo di una vera e propria rete criminale ben più ampia.

La rete, che si avvaleva secondo gli inquirenti di commercialisti compiacenti, reperiva delle società in grave difficoltà economica attraverso cui creare dei falsi crediti d’imposta da inserire, per mezzo di un prestanome, nel sito dell’Agenzia dell’Entrate, per la liquidazione. I crediti venivano quindi monetizzati cedendoli a ignari compratori e portati in compensazione, con danno finale a carico dello Stato.

PERQUISIZIONI E SEQUESTRI IN TUTTA ITALIA

L’indagine, partita in Emilia Romagna, si è estesa in diverse regioni d’Italia, tra cui anche Marche e Abruzzo. In atto perquisizioni e sequestri dei falsi crediti, di beni e assetti societari. Tra gli indagati, in 9 avevano presentato domanda di reddito di cittadinanza e tre avevano precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso.