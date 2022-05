300 mila euro sequestrati ad un imprenditore a Morrovalle

MACERATA – Sarebbero stazionarie le condizioni della bambina caduta dal terzo piano a Macerata, ieri pomeriggio. Ricoverata prima a Torrette e poi al Salesi di Ancona, la piccola non sarebbe attualmente intubata, ma in analgosedazione e sarebbe sveglia e cosciente. E nel frattempo, è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio la madre della bimba caduta dalla finestra. La donna si trova ora al reparto di Psichiatria di Macerata, piantonata dagli agenti.

Secondo le prime ipotesi formulate dagli inquirenti infatti, sarebbe stata infatti la donna di 40 anni e di origini indiane a scagliare la figlia, una bimba di quattro anni, dalla finestra della loro abitazione, ubicata al terzo piano. Questa agghiacciante ipotesi aveva cominciato a circolare già in seguito alle prime testimonianze.

Ieri sul posto, prima che giungessero anche la Squadra Mobile e la Scientifica, una volante era intervenuta, allertata da una segnalazione. La donna infatti aveva minacciato il suicidio, dopo essersi chiusa in camera con la figlia. Quando gli agenti sono arrivati, la donna era già stata ricoverata in ospedale e la bambina si trovava a terra, sotto la finestra della camera da letto, ancora viva. L’ipotesi investigativa è che la donna, affetta da fragilità psichiche, abbia lanciato la figlia dalla finestra, per la paura, priva di riscontri effettivi, che il padre potesse portarla in India. Le indagini degli inquirenti si sono concentrate intorno alla madre della bimba, subito dopo la raccolta delle testimonianze dei presenti, comprese quelle del marito e di un’altra coppia di indiani, con la quale condividono l’appartamento di via Foscolo. La madre della bimba caduta dalla finestra del terzo piano a Macerata dunque, è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio e si trova adesso piantonata presso il reparto di Psichiatria di Macerata.

La piccola rimane in prognosi riservata e condizioni stazionarie. I medici non l’hanno ancora dichiarata fuori pericolo, ma lasciano trapelare «moderato ottimismo». Diverse le lesioni per «politrauma da precipitazione» riscontrate, tra le quali una «vertebrale, ma senza interessamento mielico». Dagli Ospedali Riuniti di Ancona fanno sapere che il quadro clinico è articolato, con contusioni polmonari bilaterali, pneumotorace, alcune fratture e ferite al collo, ma che la situazione non è disperata.