Macerata, escursioniste perdono l’orientamento: soccorse dai Cc Forestali

CIVITANOVA MARCHE – A seguito di un incendio di contatori elettrici all’interno di un condominio di tre piani a Civitanova Marche (Macerata), l’intero edificio stato evacuato per i danni allo stabile e una persona è dovuta ricorrere alle cure del 118 per via del fumo che aveva inalato.

Come riporta l’Ansa, è accaduto verso le ore 14 in un palazzo in via Andrea Dorian. La squadra dei vigili del fuoco di Civitanova Marche ha provveduto a spegnere le fiamme e, in un primo momento, a evacuare le due famiglie presenti nello stabile con l’ausilio degli auto-protettori per facilitargli la respirazione. Un uomo è stato affidato alle cure dei sanitari per una intossicazione da fumo. L’intero condominio è stato poi successivamente evacuato per i danni provocati dall’incendio. In seguito i pompieri hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento.