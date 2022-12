Pedopornografia, nazismo e violenza in chat: tra gli indagati due abruzzesi

Segnalati dalla Procura di Genova al Tribunale per i minorenni di L’Aquila due giovani abruzzesi, nell’ambito di un’inchiesta relativa ad una chat su Telegram in cui venivano condivisi immagini e video raccapriccianti: propaganda filo nazista, pedopornografia, omicidi, suicidi, stupri, torture, mutilazioni ed altre violenze.

L’AQUILA- Anche due giovani abruzzesi sono entrati nelle carte dell’inchiesta della Procura di Genova sulla chat Telegram “Blocco Europa Est” per la quale sono finiti in manette tre ragazzi tra i 14 e i 21 anni, una ai domiciliari e due in carcere, per incitamento alla discriminazione e alla volenza e per diffusione di pedopornografia. La loro posizione è stata segnalata al Tribunale per i minorenni di L’Aquila.

L’indagine ha preso avvio in seguito alla segnalazione di un giovane studente universitario. La chat, che aveva radunato circa 300 ragazzi, veniva usata per condividere materiale multimediale scioccante: pedopornografia, video e foto di abusi, stupri, torture e mutilazioni, materiale filonazista, vere e proprie istigazioni a compiere atti violenti. Addirittura esaltazione ed apologia di stragi ed attentati e perfino una “campagna di addestramento” all’uso delle armi, ad aria compressa, in alcuni edifici abbandonati di Genova.

La chat è stata creata dagli studenti di un ateneo milanese, per condividere contenuti frivoli, ma è andata facendosi sempre più cruenta e raccapricciante, arrivando infine ad ospitare quasi esclusivamente contenuti rivoltanti e sconcertanti.