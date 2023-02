Picchetto di sindaci e amministratori in A14: «emergenza nazionale, il Ministero intervenga, i cantieri vadano più in fretta»

ASCOLI PICENO – In occasione della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, la Congregazione dei Testimoni di Geova mette in luce un aspetto non sempre preso in considerazione, ovvero gli attacchi che i ragazzi subiscono a causa della loro fede religiosa.

Per illustrare questo aspetto, nella nota stampa diffusa dalla Congregazione delle Marche è contenuta la testimonianza di un ragazzo vittima per anni di bullismo a scuola, Marco, che afferma: «Già dalle elementari ero preso costantemente di mira perché vivevo al nord e la mia famiglia veniva dal sud Italia. Mi insultavano perché ero in sovrappeso, così mi sono chiuso in me stesso e sono arrivato a pesare quasi 100 chili. Mi attaccavano anche perché la mia fede è diversa da quella della maggioranza: io e la mia famiglia siamo Testimoni di Geova. Mi offendevano a parole e in un’occasione sono arrivati a fratturarmi il polso. Ne parlai con i miei insegnanti, ma non ci furono grandi cambiamenti».

Ricordando che secondo una statistica delle Nazioni Unite, nel mondo 1 studente su 3, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo e che il cyberbullismo è in sensibile aumento, anche in conseguenza della diffusione di dispositivi digitali tra i più giovani, la congregazione dei Testimoni di Geova invita i genitori a fare attenzione. Cambiamenti dell’umore, tendenza ad isolarsi, nascondere il cellulare o spegnere il computer quando gli altri sono nelle vicinanze, sono tutti segnali che non bisogna sottovalutare. In questi casi, il consiglio pè quello di parlare apertamente coi propri figli e renderli consapevoli.