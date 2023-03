Storie di filande e filandaie in un convegno promosso a Jesi

ANCONA – Lunghissime ore di fatica, in piedi, in ambienti poco salutari, ma tutto per amore della propria famiglia, con il pensiero sempre rivolto ai figli piccoli: la vita delle prime sedarole, le donne che lavoravano nelle tante filande di Jesi dalla seconda metà dell’Ottocento, è stata ricordata e raccontata al convegno promosso dalla sezione jesina di Italia Nostra nel pomeriggio dell’8 marzo. È stata scelta la data simbolica della Giornata Internazionale della Donna per rendere omaggio alle donne lavoratrici, a coloro che hanno lottato per i propri diritti e per condizioni di lavoro più dignitose, a quanti hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo della società.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi Paolo Morosetti, nel salutare le tante persone presenti, ha desiderato ricordare la storia della città, collegandola alla storia delle filande e delle donne che ci lavoravano ed ha accennato ai problemi di salute causati da quel tipo di impiego tanto da rendere necessaria la costruzione del sanatorio per curare le tubercolosi.

La presidente di Italia Nostra, sezione di Jesi, Costantina Marchegiani, ha ringraziato la Fondazione Carisj per aver accolto il convegno ed ha citato la ricerca della scuola secondaria di primo grado Federico II di Jesi, nell’anno scolastico 2017-18, sulle vie della città dove erano attive le filande e sulla vita delle operaie. Il progetto di Italia Nostra è “La città si racconta” e nel 2018 era dedicato alle vie presenti vicino alle scuole, in particolare via Setificio e via del Cascamificio vicino alla Federico II.

La presidente del comitato Abitanti del Centro Storico di Jesi, Francesca Albanesi, ha collaborato nell’organizzazione dell’incontro che ha visto la partecipazione emozionata di persone che hanno ricordato le loro madri e nonne, operaie delle filande, e che, con la loro presenza, hanno testimoniato un legame molto forte con la loro storia familiare e di appartenenza alla città.

Beatrice Testadiferro ha coordinato il pomeriggio che ha offerto una panoramica su un lavoro manuale, quello delle sedarole o filandaie, molto faticoso e usurante per tutto il corpo a causa del contatto con acqua bollente e delle tante ore trascorse in ambienti umidi e maleodoranti, ma affrontato con tanta dignità e con la consapevolezza che era un modo per contribuire a rendere più accettabili le misere condizioni di vita della famiglia.

Dettagliata e molto apprezzata la relazione di Maria Cristina Zanotti, esperta di storia locale e vice-presidente di Italia Nostra che ha mostrato immagini delle filande collocate in diverse parti della città, documenti storici che testimoniavano la lotta per ottenere condizioni di lavoro migliori ed ha raccontato la vicenda di Gemma Perchi che è riuscita a convincere tutte le operaie ad attuare delle agitazioni e scioperi che, dopo tante lotte sindacali, portarono alla riduzione dell’orario di lavoro giornaliero fino alle otto ore del 1919. Maria Cristina Zanotti ha mostrato le foto attuali di quello che resta delle filande, ora trasformate in abitazioni private o in negozi o laboratori, ma che conservano ancora tracce del loro passato, soprattutto nelle dimensioni delle finestre, più grandi rispetto agli altri edifici, per permettere di lavorare con maggiore luce nel trasformare i bozzoli del baco in matasse di seta.

Emozionante la testimonianza di Serenella Olivieri, nel presentare il filmato di Geniale Olivieri, suo padre: «Mia madre era una sedarola e lavorava, già dall’età di 8 anni, sulle bacinelle di acqua bollente e, con mio padre, raccontava che Jesi era un brulichio di queste sedarole che correvano per andare a lavoro. In cambio di un misero salario, erano capaci di lavorare più di dieci ore, erano energiche ma sempre felici e con il canto cercavano di alleviare la fatica e, al suono delle sirene per l’inizio o le pause del pranzo, correvano per la strada, con il sinale alla vita, con un boccone in bocca e molto spesso con un bambino che allattavano al seno. Sono immagini che ci fanno sentire tanta tenerezza e tanta ammirazione per queste donne che erano capaci di fatica, come ha scritto Giuseppe Luconi nel commento al filmato, e che sono state le protagoniste dello sviluppo industriale della città».

I presenti, in maggioranza donne, hanno guardato con commozione il filmato e poi alcuni hanno desiderato condividere i ricordi dei loro familiari impegnati nell’allevamento dei bachi nelle case e poi nella contrattazione per venderli, del lavoro in filanda, delle diminuzioni del salario in caso di errori. A Jesi in tutte le famiglie c’è stato un legame con le filande e quel sottile filo di seta unisce ancora le generazioni e continua a raccontare pagine di vita e di umanità.