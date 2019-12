Battuto il Pisa, sorride l’Ascoli

By

Turno festivo positivo per i marchigiani

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Santo Stefano positivo per l’Ascoli. La formazione marchigiana ha superato per 1 a 0 il Pisa.

Queste le dichiarazioni di Andreoni e Cavion, assistman e marcatore dell’incontro contro i toscani, dal sito del “Picchio”.

Andreoni: “Sono contento per aver fornito un assist a Michele, lo sono ancor più perché con lui ho un rapporto di amicizia; sì, sto attraversando un buon periodo, ma, più che per la mia prestazione, sono soddisfatto per quella della squadra”.

Cavion: “Andreoni ha fatto un bellissimo cross ed è stato bravo anche Ardemagni a portare via due uomini; ho colpito bene la palla, sono molto contento, cerco sempre di dare il massimo”.