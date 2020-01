Serie B, il Pescara a Pordenone (Udine) e per l’Ascoli il Frosinone

Nuovo turno di Serie B e con il contributo di digital-sat.it le partite che riguardano il Pescara e l’Ascoli, con i telecronisti di DAZN.

Sabato 25 gennaio ore 15.

Serie B 21a Giornata: Pordenone vs Pescara (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alberto Santi

Bordocampo ed interviste: Stefano Giovampietro

Il Pordenone non ha mai battuto il Pescara in tre precedenti ufficiali, ma la classifica sembra dire ben altro rispetto ai pronostici pre-stagionali. I padroni di casa sono in piena lotta per la promozione diretta e godono di un incredibile record casalingo (otto vittorie e due pareggi in 10 partite: solo il Benevento capolista ha fatto meglio). Gli ospiti sognano di violare quest’imbattibilità casalinga: come finirà alla Dacia Arena?

Domenica 26 gennaio alle ore 21.

Serie B 21a Giornata: Ascoli vs Frosinone (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Giorgio Basile

L’Ascoli cerca la spinta del proprio pubblico per sfatare una doppia maledizione: i padroni di casa non battono il Frosinone da sei gare ufficiali (l’ultima vittoria risale all’aprile 2011) e Alessandro Nesta non ha mai perso contro l’avversario odierno (tre successi in tre incroci fin qui in carriera). Tuttavia, l’Ascoli è una delle migliori squadre per rendimento in casa e, al contrario, il Frosinone è da parte destra della classifica in trasferta: basterà per avere la meglio?